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Минеев: я подписал контракт с армией России

Минеев: я подписал контракт с армией России
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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев сообщил в социальных сетях, что подписал контракт с армией России.

«Мы проводили наших земляков на специальную военную операцию. Мне было предоставлено слово, с трибун я сообщил ребятам, что сам подписываю контракт с армией России, со следующей недели вступаю в ряды Вооружённых сил и также поеду на выполнение специальных задач», — сообщил Минеев в телеграм-канале.

Ранее Минеев сообщил, что получил повестку и приехал в военкомат. Командование воинской части, к которой будет приписан боец, позволило ему подготовиться к бою с Фернандо Родригесом, который состоится 18 ноября и пройдёт по правилам кикбоксинга.

После поединка Минеев вернётся в расположение воинской части.

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