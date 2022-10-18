Минеев: я подписал контракт с армией России

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев сообщил в социальных сетях, что подписал контракт с армией России.



«Мы проводили наших земляков на специальную военную операцию. Мне было предоставлено слово, с трибун я сообщил ребятам, что сам подписываю контракт с армией России, со следующей недели вступаю в ряды Вооружённых сил и также поеду на выполнение специальных задач», — сообщил Минеев в телеграм-канале.



Ранее Минеев сообщил, что получил повестку и приехал в военкомат. Командование воинской части, к которой будет приписан боец, позволило ему подготовиться к бою с Фернандо Родригесом, который состоится 18 ноября и пройдёт по правилам кикбоксинга.



После поединка Минеев вернётся в расположение воинской части.