Ислам Махачев рассказал, как собирается одолеть Оливейру

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC, высказался о предстоящем поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Он состоится на UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск. По словам Махачева, он намерен финишировать Оливейру в партере.
«Никто не может остановить мою борьбу. Я собираюсь делать свою работу. Я всегда буду делать одно и то же: переводить в партер, удерживать, изнурять и финишировать.
Моя цель — финишировать его в партере, потому что я должен показать всем людям свой уровень борьбы», — сказал Махачев на пресс-конференции.
Напомним, бой Махачева и Оливейры будет главным событием спортивного шоу. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мероприятия.
Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника:
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