Пётр Ян показал актуальную физическую форму за 3 дня до боя с О'Мэлли. Фото
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Бывший чемпион UFC россиянин Пётр Ян продемонстрировал физическую форму за несколько дней до боя с представителем США Шоном О'Мэлли. Соответствующий пост Пётр разместил в своих социальных сетях.
Фото: Из личного архива Петра Яна
Напомним, поединок с участием Яна и О’Мэлли пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Бой состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою турнира сразятся россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра. В соглавном поединке выступят американцы Алджэмейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.
Ян и Малыхин подарили машину тренеру зала в Таиланде:
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