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Хабиб Нурмагомедов: бои никогда не были в моём сердце

Хабиб Нурмагомедов: бои никогда не были в моём сердце
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что никогда не вернётся в UFC.

«Честно говоря, я не скучаю по боям. Когда я скучаю по чему-то вроде соревнований, я иду в спортзал и борюсь, борюсь, тренируюсь. Я трачу свою энергию там. Но нет, я не скучаю. Потому что всю мою жизнь это было в моих руках, а не в моём сердце. Бои никогда не были в моём сердце. Конечно, мне это нравится, нужно любить то, что ты делаешь. Я был большим любителем спорта, потому что моей целью было стать лучшим, стать чемпионом, как и все. Ничто не заставит меня вернуться. Никогда. Я оставляю этот спорт в покое, без себя», — приводит слова Нурмагомедова MMA Mania.

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры.

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