Михаил Мохнаткин: Ян покажет свой класс и зажмёт О’Мэлли. Никаких проблем не будет

Российский боец смешанных единоборств Михаил Мохнаткин высказался о предстоящем поединке между бойцами легчайшего веса (до 61 кг) UFC Петром Яном и Шоном О’Мэлли, который состоится в Абу-Даби (ОАЭ) уже на этих выходных и станет частью турнира UFC 280.



«Яну не помешает то, что после трёх пятираундовых противостояний его ждёт трёхраундовый претендентский бой. Я думаю, он будет постоянно взвинчивать темп и в итоге зажмёт Шона. Никаких проблем не будет. Пётр покажет свой класс в очередной раз», — сказал Мохнаткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.



UFC 280 состоится в ночь с 22 на 23 октября по московскому времени.

Пётр Ян показал, как тренируется с сыновьями: