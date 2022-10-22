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Уайт: Оливейра обойдёт Хабиба в рейтинге лучших легковесов, если победит Махачева

Уайт: Оливейра обойдёт Хабиба в рейтинге лучших легковесов, если победит Махачева
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Президент UFC Дана Уайт рассказал, что бразильский боец смешанного стиля Чарльз Оливейра в случае победы над россиянином Исламом Махачевым может обойти экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова в рейтинге лучших легковесов.

«Да, это действительно так. Согласен на 100 процентов», — цитирует Уайта Low Kick MMA.

Напомним, сегодня, 22 октября мск, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 280, в главном бою которого сразятся Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Бойцы поспорят за чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Текстовую онлайн-трансляцию поединка проведёт «Чемпионат».

Лучшие фото и видео о боях Яна и Махачева в нашем канале Чемп.Fights.

UFC 280: Махачев — Оливейра. Главный бой года за наследие Хабиба! LIVE UFC 280: Махачев — Оливейра. Главный бой года за наследие Хабиба! LIVE

Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280.

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