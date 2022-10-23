Дана Уайт прокомментировал победу О'Мэлли в бою с Петром Яном

Президент UFC Дана Уайт высказался об итогах поединка россиянина Петра Яна и американца Шона О'Мэлли.



«Мы обсуждали его с людьми, и они задавались вопросом: «Почему так быстро дали такой бой?». Шон Шелби был прав. Это был один из тех близких боёв. Я видел как людей, говорящих, что выиграл Ян, так и людей, утверждающих, что О'Мэлли выиграл.



Что странно для меня, так это судейские записки. Я думаю, что победитель определился по победе в первом раунде. Но, очевидно, это не тот случай», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.



Напомним, О’Мэлли победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29), несмотря на то что проиграл Яну по всем ключевым пунктам статистики.



В главном событии турнира россиянин Ислам Махачев стал чемпионом промоушена в лёгком весе, победив Чарльза Оливейру.