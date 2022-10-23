Цзю рассказал, кто победил бы в бою Ян — О’Мэлли, если бы судили по боксёрским правилам

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал, кто одержал бы победу в бою россиянина Петра Яна и американца Шона О’Мэлли, если бы поединок судили по боксёрским правилам.
«Бой раздельным решением, причём на одно очко: ситуация — туда-сюда. Кто и как из судей посмотрел… Про судейство вообще трудно говорить. Если считать по боксёрским правилам, то я бы отдал Петру победу со счётом 29-28», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, О’Мэлли победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29), несмотря на то, что уступил Яну по всем ключевым пунктам статистики. Это поражение стало для Петра Яна третьим в четырёх последних поединках в UFC. Всего на его счету 16 побед в ММА при четырёх неудачах. Для Шона О’Мэлли эта победа стала 16-й в карьере при одном поражении.
Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:
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