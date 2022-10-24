Стало известно, сколько заработали Махачев и Ян за турнир UFC 280

Названы гонорары бойцов, выступавших на турнире UFC 280 в Абу-Даби.
Напомним, в главном поединке мероприятия россиянин Ислам Махачев одержал уверенную победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой.
Гонорары за UFC 280:
Ислам Махачев — $ 1 032 000 (гонорар $ 500 000, процент с продаж PPV $ 350 000, бонус за победу $ 100 000, бонус за «Выступление вечера» $ 50 000 и рекламный бонус $ 32 000).
Чарльз Оливейра — $ 1 292 000 (гонорар $ 750 000, процент с продаж PPV $ 500 000 и рекламный бонус $ 42 000).
Алджамейн Стерлинг — $ 570 000 (гонорар $ 350 000, процент с продаж PPV $ 100 000, бонус за победу $ 100 000, рекламный бонус $20 000).
Ти Джей Диллашоу — $ 120 000 (гонорар $ 110 000, рекламный бонус $ 10 000).
Шон О'Мэлли — $ 465 000 (гонорар $ 300 000, бонус за победу $ 100 000, бонус за «Бой вечера» $ 50 000, рекламный бонус $ 15 000).
Пётр Ян — $ 270 000 (гонорар $ 210 000, бонус за «Бой вечера» $ 50 000, рекламный бонус $ 10 000).
Бенеил Дариуш — $ 310 000 (гонорар $ 200 000, бонус за победу $ 100 000, рекламный бонус $ 10 000).
Матеуш Гамрот — $ 80 000 (гонорар $ 75 000, рекламный бонус $ 5 000).
- 24 октября 2022
-
11:17
-
11:04
-
10:49
-
10:40
-
10:33
-
10:25
-
09:39
-
09:32
-
04:52
-
03:08
-
00:27
- 23 октября 2022
-
23:28
-
23:05
-
21:59
-
21:58
-
21:29
-
20:55
-
20:25
-
20:02
-
19:43
-
19:08
-
18:55
-
18:32
-
18:06
-
17:33
-
17:20
-
16:57
-
16:56
-
16:18
-
16:10
-
15:22
-
15:20
-
14:29
-
14:17
-
13:34