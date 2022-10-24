Завуров высказался о Чечне и Дагестане в контексте драки между Чимаевым и братом Хабиба

Президент EFC Шамиль Завуров разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказал мнение, что драка, случившаяся между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова Абубакаром Нурмагомедовым, не должна повлиять на отношения между народами Чеченской Республики и Дагестана. Скандальный инцидент имел место на турнире по смешанным единоборствам UFC 280.



«Друзья! Маленькое недопонимание между нашими младшими братьями не должно влиять на наши братские отношения! Чечня и Дагестан всегда были и будут братскими народами! Пусть всевышний укрепит нашу веру и единство», — написал Завуров.

Лупил на улице наркодилеров и мужика с ножом. 7 фактов о Чимаеве: