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Царукян обратился к новому чемпиону UFC Махачеву после его победы в бою с Оливейрой

Царукян обратился к новому чемпиону UFC Махачеву после его победы в бою с Оливейрой
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Известный российский боец армянского происхождения Арман Царукян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поздравил соотечественника Ислама Махачева с победой, одержанной им в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило 22 октября мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 280 в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

«Мои поздравления, Ислам. Хорошее выступление», — написал Царукян.

Напомним, поединок Ислама и Чарльза был главным событием UFC 280. Бойцы вели спор за чемпионский пояс в лёгком весе. Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде. Отметим, что Царукян и до боя высказывал мнение, что фаворитом противостояния будет Ислам.

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:

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