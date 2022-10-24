Царукян обратился к новому чемпиону UFC Махачеву после его победы в бою с Оливейрой

Известный российский боец армянского происхождения Арман Царукян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поздравил соотечественника Ислама Махачева с победой, одержанной им в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило 22 октября мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 280 в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

«Мои поздравления, Ислам. Хорошее выступление», — написал Царукян.



Напомним, поединок Ислама и Чарльза был главным событием UFC 280. Бойцы вели спор за чемпионский пояс в лёгком весе. Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде. Отметим, что Царукян и до боя высказывал мнение, что фаворитом противостояния будет Ислам.

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC: