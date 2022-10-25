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«Я всегда в твоём углу, брат». Майк Тайсон записал обращение к Усику

«Я всегда в твоём углу, брат». Майк Тайсон записал обращение к Усику
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе и член Зала славы, легендарный американский боксёр Майк Тайсон обратился к украинцу Александру Усику.

Усик проводил в Калифорнии благотворительный вечер, но Тайсон не присутствовал на мероприятии, однако записал для Усика обращение, которое тот выложил затем на своём YouTube-канале.

«Привет, это Майк Тайсон. Извиняюсь, что не смог присутствовать на этом вечере вместе со всеми вами. Однако я бы хотел поздравить чемпиона Александра Усика с его великолепными достижениями. Знай, я всегда в твоём углу, брат», — сказал Тайсон и призвал присутствующих помочь фонду Усика.

Александр Усик — действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

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