Источник: UFC организует бой Стерлинга с Сехудо в феврале

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг проведёт очередную защиту титула в поединке с бывшим чемпионом в двух весовых категориях Генри Сехудо, сообщает инсайдер Ариэль Хельвани в своих социальных сетях.



По информации источника, бой между Стерлингом и Сехудо состоится в рамках турнира UFC 284, который пройдёт 11 февраля в Австралии.



Напомним, после победы Стерлинга техническим нокаутом над Ти Джеем Диллашоу на турнире UFC 280 Сехудо бросил вызов действующему чемпиону.



На счету Алджамейна Стерлинга 22 победы в профессиональных смешанных единоборствах и три поражения.



Генри Сехудо свой последний поединок провёл в мае 2020 года на турнире UFC 249, где одержал победу техническим нокаутом над Домиником Крузом. Сехудо объявил о завершении карьеры, но позже принял решение вернуться.