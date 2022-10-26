Толпа фанатов в Махачкале встречает Махачева с чемпионским поясом. Видео
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев после победы в титульном бою лёгкого дивизиона UFC с бразильцем Чарльзом Оливейрой вернулся в Махачкалу. Спортсмена бурно встретила большая толпа фанатов.
Махачев одержал досрочную победу над Чарльзом Оливейрой и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Поединок завершился во втором раунде, когда Ислам заставил сдаться своего соперника после удушающего приёма.
Для Махачева это 11-я победа кряду, а всего в ММА у него 23 победы при одной неудаче. У Оливейры прервалась победная серия, состоявшая из 11 боёв. Всего на счету бразильца 33 победы в смешанных единоборствах при девяти поражениях.
Ранее Хавьер Мендес, тренер Ислама Махачева, высказал мнение о том, что сейчас наступило время его подопечного.
Новость по темеТренер Мендес: сейчас не время Хабиба, а время Махачева
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