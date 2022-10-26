Армен Петросян дал обещание после боя на UFC 280

Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Армен Петросян, выступающий в UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где пообещал стать лучше. В последнем поединке на UFC 280 Петросян встречался с американцем Эй-Джей Добсоном и победил его единогласным решением судей.



«Приветствую всех! Хочу поблагодарить свою семью, которая всегда рядом со мной! Тренерский штаб за терпение и вложение в меня своих сил! Спасибо большое за тёплые слова поддержки каждому из вас! Друзьям, которые бросили свои дела и прилетели, чтобы поддержать нас, это для нас очень дорогого стоит! Огромная благодарность моим менеджерам и UFC, что верят в меня и дают шанс показать себя! Я буду лучше, я вам обещаю! Слава богу за всё», — написал Петросян.

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