«Насколько ценны тейкдауны?» Джо Роган оценил решение судей в бою Ян — О'Мэлли

Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался по поводу решения судей в поединке между россиянином Петром Яном и британцем Шоном О'Мэлли.
«Бой был очень близким, и Шон несколько раз потряс Петра. В одном моменте он поймал его коленом и едва не уронил. Тут вопрос в другом: насколько ценны тейкдауны и как оценивается контроль?
Да, Пётр переводил его, но сколько стоят тейкдауны без ущерба? Я не стану отрицать, что Пётр Ян выиграл, потому что действительно так считаю, но это переводы без ущерба против стойки с ущербом, поскольку Шон нанёс больше значительных ударов в стойке», — сказал Роган в эфире своего подкаста.
Напомним, О’Мэлли победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29), несмотря на то что уступил Яну по всем ключевым пунктам статистики. Это поражение стало для Петра Яна третьим в четырёх последних поединках в UFC. Всего на его счету 16 побед в ММА при четырёх неудачах. Для Шона О’Мэлли эта победа стала 16-й в карьере при одном поражении.
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