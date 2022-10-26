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Ломаченко сказал, почему согласился на бой с Джэмейном Ортисом

Ломаченко сказал, почему согласился на бой с Джэмейном Ортисом
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO), готовящийся на этих выходных в Нью-Йорке (США) вернуться на ринг, объяснил, почему его соперником стал малоизвестный американский проспект Джэмейн Ортис (16-0-1, 8 KO).

«Это молодой и амбициозный боец, непобеждённый. И у него хороший боксёрский арсенал. У меня, в принципе, особо вариантов и не было, поскольку по понятным причинам я долгое время не выступал.

Я не мог после перерыва выходить сразу же на топовых бойцов. В этом не было смысла. Итак, мне предложили двух возможных претендентов, и я выбрал Ортиса, поскольку он не имеет поражений», – сказал Ломаченко в интервью Yahoo Sports.

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