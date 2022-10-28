Василий Ломаченко — Джэмейн Ортис: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь с 29 на 30 октября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) пройдёт вечер бокса, организованный промоутерской компанией Top Rank. В главном бою спортивного мероприятия поединок проведут бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) и представитель США Джэмейн Ортис (16-0-1, 8 KO).
В прямом эфире поединок можно будет посмотреть через стриминговые сервисы ESPN+ и FITE.TV. Начало боя — приблизительно в 5:00 по московскому времени. В Российской Федерации официальной трансляции не будет.
В последнем бою Ломаченко победил экс-чемпиона Ричарда Комми (30-4-1, 27 KO) из Ганы. Ортис в последнем бою одержал победу над бывшим обладателем титула в категории ниже, соотечественником Джамелом Херрингом (23-4, 11 KO).
Что делает Ломаченко уникальным боксёром:
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