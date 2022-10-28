Редкач: Ломаченко не распространяет ненависть, а вот его друг продал себя

Украинский боксёр Иван Редкач разместил новый пост у себя в соцсетях, где высказался о соотечественнике, экс-чемпионе мира в трёх весовых категориях Василии Ломаченко. По мнению Редкача, Ломаченко заслуживает уважения, так как имеет свою позицию и не пытается кому-то угодить.



«Он не распространяет ненависть и зло, он не ведётся на стадо и не продаётся. А вот его друг и коллега — это одна из говорящих голов. Потому что он себе не принадлежит, он продал себя.

Он честен сам с собой, а это важнее, чем лицемерить или пытаться угодить кому-то. И вообще, с чего все взяли, что он не любит свою Родину или любит меньше, чем все остальные?! Нравится он мне или нет как человек — это второстепенно. Но я определённо могу сказать, что он достоин уважения за то, что у него есть своя позиция. Может, и рано делать выводы, и возможно, он будет говорить по-другому, время покажет, но на сегодняшний день, несмотря ни на какие высказывания со стороны строчителей и, возможно, давления со стороны близких друзей, он говорит так, как ему хочется, а не как хочется слышать другим», — написал Редкач.

Что делает Ломаченко уникальным боксёром: