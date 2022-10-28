«17-часовой рабочий день». Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму. Фото

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал подписчикам о своём нынешним рабочем графике, а также показал актуальную физическую форму.

«17-часовой рабочий день: съёмки, а затем прямиком в спортзал, прежде чем отправиться домой. Как сильно ты этого хочешь? Я так усердно работаю ради этого, потому что, во-первых, я это люблю. Во-вторых, я этого хочу. И наконец — это моё», — написал Макгрегор.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

Макгрегор показал свой бар, украшенный в цветах ЛГБТ: