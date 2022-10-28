А. Емельяненко рассказал об отношении к решению младшего брата отправиться в зону СВО

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о решении младшего брата Ивана поехать в зону проведения спецоперации (СВО). Иван принял решение отправиться служить добровольцем.
«Его не призвали, он сам по контракту идёт защищать рубежи нашего отечества. Куда именно он пошёл? Пока ещё не знаю, у него травма была. Он пока восстанавливается, он не прошёл комиссию. Но изо дня на день он должен пойти. Ну а там куда его распределят, куда направят, к каким войскам поставят…
Моё отношение? Каждый должен заниматься тем, чем занимается. Он в армии служил, хорошо прошёл боевую подготовку, в хороших элитных войсках служил — в спецназе. Точно не помню, как называется. Я ничего в этом плохого не вижу, молодец», — сказал Емельяненко на своём канале в YouTube.
А. Емельяненко: свадьба свадьбой, а тренировки по расписанию!
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