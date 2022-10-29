Ломаченко оказался тяжелее Ортиса на 270 граммов

В ночь с 29 на 30 октября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) пройдёт вечер бокса, организованный промоутерской компанией Top Rank. В главном бою спортивного мероприятия встретятся бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) и представитель США Джэмейн Ортис (16-0-1, 8 KO).



В преддверии боя состоялась церемония взвешивания боксёров. Ломаченко оказался на 270 граммов тяжелее своего соперника. Василий сделал вес 61,05 кг, а Ортис – 60,78 кг.



Ломаченко в своём последнем бою в декабре уверенно перебоксировал по итогам 12 раундов ганского экс-чемпиона Ричарда Комми (30-4-1, 27 KO), укрепив свой статус претендента. Ортис в мае одержал победу над бывшим обладателем титула в категории ниже, соотечественником Джамелом Херрингом (23-4, 11 KO).