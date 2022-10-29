Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ломаченко оказался тяжелее Ортиса на 270 граммов

Ломаченко оказался тяжелее Ортиса на 270 граммов
Комментарии

В ночь с 29 на 30 октября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) пройдёт вечер бокса, организованный промоутерской компанией Top Rank. В главном бою спортивного мероприятия встретятся бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) и представитель США Джэмейн Ортис (16-0-1, 8 KO).

В преддверии боя состоялась церемония взвешивания боксёров. Ломаченко оказался на 270 граммов тяжелее своего соперника. Василий сделал вес 61,05 кг, а Ортис – 60,78 кг.

Ломаченко в своём последнем бою в декабре уверенно перебоксировал по итогам 12 раундов ганского экс-чемпиона Ричарда Комми (30-4-1, 27 KO), укрепив свой статус претендента. Ортис в мае одержал победу над бывшим обладателем титула в категории ниже, соотечественником Джамелом Херрингом (23-4, 11 KO).

«Голова Ломаченко улетит в зрительный зал». Соперник украинца бьёт со страшной силой «Голова Ломаченко улетит в зрительный зал». Соперник украинца бьёт со страшной силой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022