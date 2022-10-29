Ломаченко — Ортис: прямой эфир боя начнётся примерно в 5:00 мск

В ночь с 29 на 30 октября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится организованный промоутерской компанией Top Rank вечер бокса. В главном бою спортивного шоу сразятся экс-чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) и американец Джэмейн Ортис (16-0-1, 8 KO).



В прямом эфире противостояние между Ломаченко и Ортисом можно будет увидеть через стриминговые сервисы ESPN+ и FITE.TV. Начало поединка — примерно в 5:00 по московскому времени. В России официальной трансляции не будет.



В последнем бою украинец встречался с бывшим чемпионом из Ганы Ричардом Комми (30-4-1, 27 KO) и победил его. Ортис в последнем бою оказался сильнее бывшего обладателя титула в категории ниже, соотечественника Джамела Херринга (23-4, 11 KO).



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