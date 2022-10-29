Усик прилетел в Нью-Йорк, чтобы поддержать Ломаченко

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик прилетел в Нью-Йорк, чтобы поддержать своего соотечественника Василия Ломаченко в бою с Джэмейном Ортисом. Усик опубликовал соответствующее фото с геолокацией в социальных сетях.
Фото: из личного архива Александра Усика
Напомним, поединок Ломаченко и Ортиса состоится в ночь с 29 на 30 октября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Вечер бокса организован промоутерской компанией Top Rank.
В последнем бою Ломаченко встречался с бывшим чемпионом из Ганы Ричардом Комми и победил его. Ортис в последнем поединке оказался сильнее бывшего обладателя титула в категории ниже, соотечественника Джамела Херринга.
Всё о бое Ломаченко — Ортис в нашем канале Чемп.Fights.
Все рекорды украинского боксёра Ломаченко.
- 29 октября 2022
-
13:10
-
12:57
-
12:54
-
12:42
-
12:30
-
12:05
-
11:36
-
11:32
-
11:23
-
11:00
-
10:46
-
10:15
-
10:06
-
08:00
-
07:01
-
02:41
-
02:19
-
00:41
-
00:25
- 28 октября 2022
-
23:55
-
23:23
-
22:21
-
21:33
-
21:07
-
20:50
-
19:59
-
19:47
-
18:45
-
18:08
-
17:54
-
16:32
-
16:21
-
15:53
-
15:18
-
14:48