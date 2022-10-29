Усик прилетел в Нью-Йорк, чтобы поддержать Ломаченко

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик прилетел в Нью-Йорк, чтобы поддержать своего соотечественника Василия Ломаченко в бою с Джэмейном Ортисом. Усик опубликовал соответствующее фото с геолокацией в социальных сетях.

Фото: из личного архива Александра Усика

Напомним, поединок Ломаченко и Ортиса состоится в ночь с 29 на 30 октября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Вечер бокса организован промоутерской компанией Top Rank.

В последнем бою Ломаченко встречался с бывшим чемпионом из Ганы Ричардом Комми и победил его. Ортис в последнем поединке оказался сильнее бывшего обладателя титула в категории ниже, соотечественника Джамела Херринга.

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