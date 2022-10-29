Ортис — о поединке с Ломаченко: я собираюсь шокировать мир

Американский боксёр Джэмейн Ортис высказался о предстоящем поединке с бывшим чемпионом мира в трёх весовых категориях и членом рейтинга pound-for-pound Василием Ломаченко.



«Вероятно, многие люди во мне сомневаются, видят много недостатков. Но я знаю, что нахожусь на правильном пути, и мне по-прежнему есть над чем работать, потому что я строго отношусь к себе. Но здесь и сейчас я собираюсь показать миру, что останусь. 29 октября, когда я встречусь с Ломаченко, я сделаю свою работу и побью его. Я собираюсь шокировать мир.



Ломаченко не похож на тех бойцов, которые рано стали профессионалами. В 34 года он молодой и свежий боец. Я вижу так. Не могу сказать, что я слишком большой или слишком сильный, потому что он раньше побеждал и более крупных, но со мной всё будет иначе», — цитирует Ортиса BoxingScene.



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