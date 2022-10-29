Ломаченко: я знаю об Ортисе больше, чем он обо мне

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound Василий Ломаченко считает, что Джэмейн Ортис не получит преимущества из того, что они занимались в одном зале.
Джэмейн Ортис занимался с Ломаченко во время одного из тренировочных лагерей. Бойцы занимались в одном зале, и Ортис был спарринг-партнёром украинца.
«Посмотрим, что будет. В арсенале Ортиса хорошая скорость, хорошие комбинации, он здорово двигается. Но я знаю больше, чем он. Мы проводили спарринги во время тренировок, когда я боксировал сразу с двумя или тремя соперниками одновременно, так что у него не было опыта спарринга один на один со мной.
У него не было возможности спарринга со мной на 100%. Я знаю о нём много. Вероятно, больше, чем он обо мне», — приводит слова Ломаченко Sky Sports.
Больше о поединках Ломаченко — Ортис и Пол — Силва — в нашем телеграм-канале Чемп.Fights.
- 29 октября 2022
-
13:10
-
12:57
-
12:54
-
12:42
-
12:30
-
12:05
-
11:36
-
11:32
-
11:23
-
11:00
-
10:46
-
10:15
-
10:06
-
08:00
-
07:01
-
02:41
-
02:19
-
00:41
-
00:25
- 28 октября 2022
-
23:55
-
23:23
-
22:21
-
21:33
-
21:07
-
20:50
-
19:59
-
19:47
-
18:45
-
18:08
-
17:54
-
16:32
-
16:21
-
15:53
-
15:18
-
14:48