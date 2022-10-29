Ломаченко: я знаю об Ортисе больше, чем он обо мне

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound Василий Ломаченко считает, что Джэмейн Ортис не получит преимущества из того, что они занимались в одном зале.



Джэмейн Ортис занимался с Ломаченко во время одного из тренировочных лагерей. Бойцы занимались в одном зале, и Ортис был спарринг-партнёром украинца.



«Посмотрим, что будет. В арсенале Ортиса хорошая скорость, хорошие комбинации, он здорово двигается. Но я знаю больше, чем он. Мы проводили спарринги во время тренировок, когда я боксировал сразу с двумя или тремя соперниками одновременно, так что у него не было опыта спарринга один на один со мной.



У него не было возможности спарринга со мной на 100%. Я знаю о нём много. Вероятно, больше, чем он обо мне», — приводит слова Ломаченко Sky Sports.



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