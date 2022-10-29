В команде Хэйни объяснили, почему бой с Ломаченко может не состояться

Билл Хэйни, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американца Дэвина Хэйни (29-0, 15 KO), не исключает, что его сын может не выйти на поединок с бывшим обладателем титулов в трёх весовых категориях украинцем Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).

«У Дэвина все пояса, а это то, о чём мечтает Ломаченко. Прямо сейчас Дэвин не принимает решение о том, что ему делать дальше. Я принимаю решение. И я не сказал «да» или «нет». Я по-прежнему оцениваю варианты.

Я как наставник всё ещё думаю о том, каков будет следующий шаг Дэвина. Я слежу за ним и его весом. Посмотрим, что произойдёт во время праздников, а затем решим, что дальше», – сказал Билл Хэйни в интервью YouTube-каналу ThaBoxingVoice.

Напомним, в ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке (США) Ломаченко встретится с непобеждённым американцем Джэмейном Ортисом (16-0-1, 8 KO). Поединок возглавит боксёрский вечер от промоутерской компании Top Rank.