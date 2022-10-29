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Ломаченко объяснил, почему бой с Шакуром Стивенсоном тяжелее, чем с Хэйни

Ломаченко объяснил, почему бой с Шакуром Стивенсоном тяжелее, чем с Хэйни
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и действующий член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко заявил, что считает американского соседа по промоутерской компании Шакура Стивенсона (19-0, 9 KO) более тяжёлым соперником, чем его соотечественника Дэвина Хэйни (29-0, 15 KO).

«Думаю, что поединок с Шакуром Стивенсоном более тяжёлый. Я считаю его более техничным бойцом», – приводит слова украинца издание BoxingScene.

Напомним, в ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке (США) Ломаченко встретится с непобеждённым американцем Джэмейном Ортисом (16-0-1, 8 KO). Поединок возглавит боксёрский вечер от промоутерской компании Top Rank.

Ранее в команде Хэйни объяснили, почему бой с Ломаченко может не состояться.

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