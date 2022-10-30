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«Достаточно близко к ничьей». Теренс Кроуфорд прокомментировал победу Ломаченко

«Достаточно близко к ничьей». Теренс Кроуфорд прокомментировал победу Ломаченко
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35-летний американский чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд в социальных сетях высказался о победе 34-летнего украинца Василия Ломаченко над представителем США Джэмейном Ортисом единогласным решением судей (115-113, 116-112 и 117-111).

«Отдать 117-111 – это безумие. Это было достаточно близко к ничьей», — гласит публикация Кроуфорда в социальных сетях.

Напомним, для экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях Ломаченко, вернувшегося в ринг после 11-месячной паузы, эта победа стала 17-й в карьере при двух поражениях, а Ортис потерпел первое поражение в карьере, ранее он шёл на победной серии из 16 поединков. В мае Джэмейн одержал крупнейшую победу в карьере, перебоксировав в 10-раундовом бою экс-чемпиона мира во втором полулёгком весе (до 59 кг) соотечественника Джамела Херринга (23-4, 11 KO).

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