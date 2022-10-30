«Если бы я ходил по воде, то говорили бы, что я не умею плавать». Джейк Пол – о критике

25-летний американский блогер и боксёр Джейк Пол ярко ответил критикам после победы единогласным решением судей (77-74, 78-73, 78-73) над экс-чемпионом UFC бразильцем Андерсоном Силвой.

«Критика? Если бы я ходил по воде, люди говорили бы, что я не умею плавать», — приводит слова Джейка журналист TalkSport Майкл Бенсон.

Для блогера это был уже шестой бой. Прошлые пять поединков закончились досрочными победами Пола. В его послужном списке значатся экс-чемпион Bellator Бен Аскрен и экс-чемпион UFC Тайрон Вудли, которого Джейк одолел дважды.

Что касается Силвы, то его рекорд в боксе был — 3-1. Однако единственное поражение датировано ещё 1998 годом, а в прошлом году он смог одолеть экс-чемпиона мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-младшего. Также Паук нокаутировал в первом раунде Тито Ортиса. Всего в ММА на счету Андерсона 34 победы при 11 поражениях.

Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу.