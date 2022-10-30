Нейт Диаз подрался с членом команды Джейка Пола в подтрибунном помещении
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Экс-боец UFC Нейт Диаз подрался в подтрибунном помещении с одним из членов команды видеоблогера Джейка Пола после его победы над Андерсоном Силвой.
В Сети появился видеоролик, на котором Диаз нанёс удар члену команды популярного блогера. В этот момент рядом находилось несколько человек из числа организаторов, прессы и представителей Пола.
Нейт Диаз ударил члена команды Пола в подтрибунном помещении.
Напомним, Джейк Пол после победы над экс-чемпионом UFC в главном бою боксёрского вечера в Глендейле (штат Аризона, США) бросил вызов Нейту Диазу и мексиканскому боксёру Саулю «Канело» Альваресу.
Для Пола это был уже шестой поединок в боксёрской карьере. Прошлые пять боёв закончились досрочными победами Джейка.
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