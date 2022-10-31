«Есть вопросы». Экс-чемпион сказал, почему бой Ломаченко — Хэйни может не состояться

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи считает, что поединок звёздных легковесов Василия Ломаченко и Дэвина Хэйни может не состояться.

«Вокруг этого боя есть шумиха. А у меня есть вопросы… Если вы нагнетаете интригу, тогда вы должны устраивать бой. Я не думаю, что Хэйни уложится в лимит лёгкого веса. Я разговаривал с отцом Дэвина, и он продолжал настаивать на том, что Ломаченко опасается этого боя… Ломаченко не боится, он никогда не прятался от боёв.

Мы пришли к согласию в определённых моментах, но было и то, с чем мы не согласились. Ломаченко избегал Хэйни? Это неправда. На тот момент бой с Теофимо Лопесом был крупнее. То же самое, если бы сказали, что Майк Тайсон избежал Холифилда, потому что проиграл Бастеру Дагласу», – сказал Малиньяджи на своём YouTube-канале.