Сехудо жёстко ответил О’Мэлли после его слов о «37 баксах на счёте»
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на высказывание соотечественника, первого номера легчайшего веса UFC Шона О’Мэлли в своей адрес.
«Я слышал от приближённых к Генри людей, что на его банковском счёте осталось 37 баксов. Поэтому он сейчас делает всё, чтобы достать немного денег», — говорил ранее О’Мэлли.
«У меня было 38 долларов, но я потратил их на твою девушку… теперь у меня есть только 37 долларов», — написал Сехудо.
Напомним, Сехудо является чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе на Олимпиаде 2008 года в Пекине (Китай). Помимо этого, Генри — трёхкратный Панамериканский чемпион.
Сехудо провёл боксёрскую тренировку под руководством Тайсона:
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