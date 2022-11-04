Эдди Хирн: сейчас Хэйни — явный фаворит в бою с Ломаченко

Эдди Хирн, британский юрист, боксёрский промоутер и бизнесмен, высказался о потенциальном поединке непобеждённого американца Дэвина Хэйни (29-0, 15 KO) со звёздным украинским ветераном Василием Ломаченко (17-2, 11 KO).
«Бой между Ломаченко и Ортисом был очень близким, его результат мог зависеть от многих факторов. Василий казался немного «ржавым» на ринге, не было видно мотивации в таком бою. Это возможно, ведь на его счету уже более 400 любительских боёв, различные операции, всё-таки он немного постарел. Поэтому это отличное время для Дэвина. Я вижу в нём явного фаворита их возможного противостояния. Я всегда верил, что Хэйни может победить его, но раньше все его недооценивали, а Ломаченко казался выше по статусу.
Я думаю, что с импульсивностью Дэвина, его габаритами в таком весе и производительностью, он является фаворитом. При этом, в их возможном бою я ожидаю увидеть и гораздо лучшего Ломаченко», — цитирует Хирна Boxing Scene со ссылкой на DAZN.
Напомним, что Хэйни выступает во второй полулёгкой, в лёгкой и в первой полусредней весовых категориях. Он является действующим абсолютным чемпионом мира по версии WBC, WBA Super, IBF, WBO.
Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко.
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