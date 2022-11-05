Бивол объяснил, почему назвал бой с Рамиресом тяжелейшим в карьере

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол объяснил, почему считает предстоящий поединок против мексиканца Хильберто Рамиреса тяжелейшим в карьере.

«У меня всё отлично, предвкушаю бой. Выгляжу спокойным? Стараюсь, хотя внутри меня всё горит. Хочу оставаться расслабленным, ведь я обязан быть сильным во время боя. Мне нельзя понапрасну растрачивать силы и эмоции.

Я уже говорил на пресс-конференции, что к каждому поединку я подхожу так, будто бы он самый тяжёлый в моей карьере. Это помогает мне быть сосредоточенным. И, несомненно, Рамирес – один из самых серьёзных соперников в моей карьере. Это отличный боец – высокий и уверенный в себе», – сказал Бивол в эфире DAZN.

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Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе: