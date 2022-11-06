Тони Беллью назвал победителя боя Бивол — Рамирес

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор, британец Тони Беллью высказался об ожидаемом титульном поединке в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между соотечественником Дмитрием Биволом и мексиканцем Хильберто Рамиресом, который состоится сегодня, 6 ноября, в Абу-Даби (ОАЭ).

«Когда Бивол находится на пике, то он становится кошмаром для КАЖДОГО! Его работа ног уникальна для сегодняшнего полутяжёлого дивизиона! Рамирес огромен, но он не соревновался на таком уровне, как Бивол, и я чувствую, что сегодня разница будет заметна!» – написал Беллью в социальных сетях.

Ранее своим прогнозом на бой Бивол – Рамирес поделился именитый российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов.

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Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе: