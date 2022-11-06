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О’Мэлли: кого волнует возвращение Сехудо? Мой бой со Стерлингом намного больше

О’Мэлли: кого волнует возвращение Сехудо? Мой бой со Стерлингом намного больше
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Звёздный американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли считает, что возвращение в клетку организации экс-чемпиона в двух весовых категориях Генри Сехудо не станет большим событием.

«Мой бой против Чито [Марлона Веры] вероятен… Не думаю, что кто-то воспринимает Генри всерьёз. Вряд ли кто-то переживает, вернётся ли он.

Генри против Алджо? Это был бы забавный бой. Хоть он и не является денежным. И большим. Мой бой с Чито больше. А мой бой с Алджо намного больше. Бьюсь об заклад, что Алджо смотрит на меня и думает, что это либо лёгкий бой, либо чертовски сложный. Его грэпплинг находится на очень высоком уровне», – сказал О’Мэлли в рамках своего YouTube-канала.

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