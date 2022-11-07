Бен Аскрен высказался о бое Диаз — Пол

Бывший американский боец смешанных единоборств Бен Аскрен дал комментарий по поводу возможного боксёрского поединка между Джейком Полом и Нейтом Диазом.

«Существует большая вероятность того, что данный бой пройдёт. Я не понимаю, почему кто-то полагает, что у Нейта Диаза будут хорошие шансы на победу в бою с Полом, учитывая то, что только что произошло. Нейт гораздо меньше, и я не думаю, что кто-то считает Нейта ударником уровня Андерсона Силвы», — приводит слова Аскрена Submission Radio.

Напомним, Джейк начал проводить поединки по правилам бокса в 2020 году вслед за своим братом Логаном. В своём первом поединке, который был у него с блогером Али Эсоном Гибом, Джейк смог выиграть у оппонента нокаутом. В предыдущем поединке Пол встречался с экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой. Бой состоялся во время боксёрского вечера и продлился все восемь раундов. Победу в итоге одержал Джейк.