Дрозд сказал, почему Канело должен соглашаться на реванш с Биволом

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), россиянин Григорий Дрозд считает, что звёздный мексиканец Сауль Альварес должен соглашаться на реванш с полутяжеловесом Дмитрием Биволом, если представится такая возможность.
«Я отношу себя к той категории боксёров, которые дорожат не нулём в графе поражений, а репутацией и важностью событий, в которых принимают участие. Поэтому бой с Дмитрием Биволом – это встреча с сильнейшим чемпионом полутяжёлого веса. То есть максимально значимый бой по статусу.
Поражение не обернётся потерей репутации. Нужно боксировать с самыми сильными и самому становиться сильнее. Поэтому нужно ли боксировать Саулю? Я считаю, что нужно. Мой совет команде Канело Альвареса – не зацикливаться на поражениях или репутации. Нужно бросать вызовы самому себе, которые оценят болельщики бокса, и это будет круто», – приводит слова Дрозда издание MMA.Metaratings.ru.
Ранее в интервью Бивол объяснил, почему предпочтёт бой с соотечественником Артуром Бетербиевым реваншу с Саулем Альваресом.
Канело показал последствия операции после боя с Головкиным:
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