Хорхе Масвидаль поделился прогнозом на бой Порье – Чендлер
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Двукратный претендент на титул UFC, американский ветеран Хорхе Масвидаль поделился прогнозом на ожидаемый поединок именитых соотечественников и легковесов, Дастина Порье и Майкла Чендлера, который состоится на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США).
«Я давно наблюдаю за Чендлером. Феноменальный атлет, отличный борец — но я считаю, что Дастин вынесет его. В моменты, когда летят пули, у Дастина получается оставаться спокойным и хладнокровным. Дастин поймает его», – сказал Масвидаль в интервью UFC.
Напомним, турнир UFC 281 возглавит титульное противостояние в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой.
Ранее Адесанья назвал главную цель поединка с Перейрой.
Новость по теме«К чёрту пояс». Адесанья назвал главную цель боя с Перейрой
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