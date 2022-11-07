Хирн: Джошуа нравится идея боя с Уайлдером. Мы продолжим переговоры

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе, британца Энтони Джошуа, в очередной раз заявил, что их команда заинтересована в поединке со звёздным американским нокаутёром Деонтеем Уайлдером.

«Мы связались с командой Уайлдера ещё в августе, чтобы в этом году провести поединок с ним или с Диллианом Уайтом. Они ответили, что хотели бы сделать это, но Уайлдер в конечном итоге подрался с Хелениусом.

Эй Джей выступит в начале следующего года, после чего, вероятно, проведёт большой бой летом. Это может быть Диллиан Уайт, Деонтей Уайлдер или, кто знает, Тайсон Фьюри. Джошуа нравится идея боя с Уайлдером, это огромное событие. Мы продолжим переговоры с его командой», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду: