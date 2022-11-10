Фрэнки Эдгар: это мой последний бой в ММА. Сто процентов

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Фрэнки Эдгар подтвердил, что его бой с Крисом Гутьерресом на турнире UFC 281 станет для него последним в карьере.

«Это мой последний бой в MMA. Однозначно, сто процентов, это будет последний матч. Но если у меня будет возможность побоксировать, если, например, Мэнни Пакьяо захочет встретиться в показательном поединке – я, вероятно, пойду на подобное. Однако меня должны будут очень, очень сильно заинтересовать», — сказал Эдгар на пресс-конференции.

40-летний Эдгар последний раз выходил в октагон в ноябре 2021 года на турнире UFC 268, проиграв Марлону Вере нокаутом в третьем раунде. В феврале того же года на турнире UFC Fight Night 184 он был нокаутирован Кори Сэндхагеном в первом раунде. В активе Эдгара 24 победы и 10 поражений.

UFC 281: Порье – Чендлер. Кто станет соперником Махачева?