Автобус с Адесаньей и Волкановски попал в ДТП

Автобус, которой вёз действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью на пресс-конференцию перед боем с Алексом Перейрой, попал в аварию, сообщает Sportskeeda со ссылкой на бразильское новостное агентство AGFight.
По информации источника, в автобусе с новозеландским бойцом также ехал чемпион полулёгкого веса Алекс Волкановски. Отмечается, что автобус врезался в пожарный гидрант, двигаясь в «Мэдисон Сквер Гарден», где проходила пресс-конференция. Однако никто из пассажиров в результате инцидента не пострадал, сам автобус получил повреждения.
12 ноября в рамках главного события турнира UFC 281 состоится титульный бой между Исраэлем Адесаньей и бразильским бойцом Алексом Перейрой.
В активе Адесаньи 24 поединка в профессиональных смешанных единоборствах и 23 победы, у Перейры шесть побед при одном поражении.
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