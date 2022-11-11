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Генри Сехудо: мне прислали контракт из UFC

Генри Сехудо: мне прислали контракт из UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях представитель США Генри Сехудо разместил новый пост у себя в социальных сетях, где в очередной раз обвинил соотечественника, чемпиона промоушена в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга.

«Мне прислали контракт из UFC для боя с Алджолеймом Сталлингом (Сехудо исказил имя и фамилию Стерлинга. – Прим. «Чемпионата») в австралийском Перте. Этот чувак делает буквально всё, чтобы избегать меня. Мужайся, киска», — написал Сехудо.

Ранее Генри отреагировал на высказывания Стерлинга.

В конце мая 2022 года Сехудо анонсировал своё возвращение в октагон, заявив, что, скорее всего, будет готов драться ближе к концу года. Генри — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе.

Сехудо обратился к Хасбику на русском языке, спев колыбельную:

Стерлинг — самый странный чемпион UFC! Он чудом удерживает пояс Стерлинг — самый странный чемпион UFC! Он чудом удерживает пояс
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