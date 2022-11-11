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Волкановски назвал величайшего представителя всех времён в полулёгком весе

Волкановски назвал величайшего представителя всех времён в полулёгком весе
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски признался, что считает бразильского бойца смешанных единоборств Жозе Альдо величайшим представителем полулёгкого дивизиона.

«Я всё ещё считаю Жозе Альдо величайшим бойцом всех времён в полулёгком весе, но планирую в будущем занять это место. Хочу провести столько же защит, как и он. Если посмотреть на моё резюме, на соперников, с которыми я дрался, то многие согласятся, что я этого заслужил.

Я очень уважаю Альдо. Он внёс огромный вклад в историю полулёгкого дивизиона. Благодаря его захватывающим выступлениям люди стали следить за боями в этой весовой категории. Поэтому я испытываю к нему большое уважение», — приводит слова Волкановски Sportskeeda.

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