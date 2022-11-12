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Волкановски выразил желание сразиться с Макгрегором

Волкановски выразил желание сразиться с Макгрегором
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Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски заявил, что готов бросить вызов ирландцу Конору Макгрегору после того, как сразится с Исламом Махачевым.

«После боя с Махачевым я мог бы сразиться с Конором Макгрегором. Давайте устроим это сразу после боя с Исламом. Я смогу побить и этого парня», — приводит слова Волкановски BJPenn.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор свой последний поединок провёл летом 2021 года. Ирландец сломал ногу в бою с Дастином Порье и был вынужден отказаться от продолжения поединка. Позже боец заявлял о желании вернуться в октагон в первом квартале 2023 года, но для этого Макгрегору нужно вернуться в пул USADA и на протяжении полугода сдавать допинг-тесты.

Алекс Волкановски планирует провести бой с чемпионом в лёгком весе Исламом Махачевым в феврале на турнире UFC 284.

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