Волкановски выразил желание сразиться с Макгрегором

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски заявил, что готов бросить вызов ирландцу Конору Макгрегору после того, как сразится с Исламом Махачевым.



«После боя с Махачевым я мог бы сразиться с Конором Макгрегором. Давайте устроим это сразу после боя с Исламом. Я смогу побить и этого парня», — приводит слова Волкановски BJPenn.



Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор свой последний поединок провёл летом 2021 года. Ирландец сломал ногу в бою с Дастином Порье и был вынужден отказаться от продолжения поединка. Позже боец заявлял о желании вернуться в октагон в первом квартале 2023 года, но для этого Макгрегору нужно вернуться в пул USADA и на протяжении полугода сдавать допинг-тесты.



Алекс Волкановски планирует провести бой с чемпионом в лёгком весе Исламом Махачевым в феврале на турнире UFC 284.