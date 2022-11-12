Президент UFC высказался о бое Махачева с Волкановски
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможный поединок между чемпионами промоушена в полулёгком и лёгком весе Алексом Волкановски и Исламом Махачевым.
«Если вы взглянете на все достижения Волкановски, увидите то, как он опровергал все прогнозы относительно его. И если такой парень приходит ко мне и говорит, что хочет драться, то как я могу отказать ему? Он полон решимости, но на данный момент мы всё ещё работаем над организацией этого поединка», — приводит слова Уайта MMA Fighting.
Поединок между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски за титул чемпиона в лёгком весе может состояться в феврале 2023 года на очередном турнире по смешанным единоборствам UFC 284, который должен пройти в Австралии.
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