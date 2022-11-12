Волкановски — Махачеву: после боёв со мной никто больше не говорил о моём росте

Австралийский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски заявил, что у него нет проблем с тем, что Ислам Махачев упоминает его небольшой рост.



«Не беспокойтесь об этом. Уже в течение довольно долгого времени меня называют маленьким. Все мои предыдущие соперники тоже об этом говорили, но у меня нет с этим проблем, всё хорошо. Они все говорят, что я низкий, но потом, попав в октагон со мной, быстро забывали о моём росте. После поединков со мной никто и никогда больше о моём росте не говорит», — цитирует Волкановски Middle Easy.



Поединок Алекса Волкановски и нового чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева должен состояться в Австралии на турнире UFC 284, который пройдёт в феврале 2023 года.



Президент UFC Дана Уайт ранее заявил, что бой ещё в разработке.

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