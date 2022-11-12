Менеджер Уайлдера высказался об организации боя с Руисом

Шелли Финкель, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO), прокомментировал санкционирование Всемирным боксёрским советом (WBC) поединка против Энди Руиса-младшего (35-2, 22 KO).

«Является ли Руис нашей целью? Да. Эдди [Хирн] много говорит, однако он так и не сел за стол переговоров. Мы бы подрались с Джошуа, но я не думаю, что он хочет боя, и неважно, что говорит его команда. Если вы хотите драться, то вы этого добиваетесь», – сказал Финкель в интервью YouTube-каналу Queensberry Promotions.

В своём последнем бою в середине октября Уайлдер нокаутировал в стартовом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса. Руис в начале сентября перебоксировал по итогам 12 раундов двукратного претендента на титул кубинца Луиса Ортиса.

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На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь: