Фрэнки Эдгар проиграл свой последний бой в карьере нокаутом в первом раунде

В ночь с 12 на 13 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) начался турнир UFC 281. В рамках главного карда экс-чемпион UFC в лёгком весе американец Фрэнки Эдгар встречался с соотечественником Крисом Гутьерресом.

Поединок завершился досрочной победой Гутьерреса нокаутом в первом раунде.

Этот бой стал последним для Фрэнки Эдгара. 40-летний боец в предыдущий раз выходил в октагон в ноябре 2021 года на турнире UFC 268, проиграв Марлону Вере нокаутом в третьем раунде. В феврале того же года на турнире UFC Fight Night 184 он был нокаутирован Кори Сэндхагеном в первом раунде. В активе Эдгара 24 победы и 11 поражений.



На счету Гутьерреса девять боёв в UFC, в которых он добился семи побед, потерпел одно поражение и свёл один бой к ничейному исходу.