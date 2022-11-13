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Фрэнки Эдгар проиграл свой последний бой в карьере нокаутом в первом раунде

Фрэнки Эдгар проиграл свой последний бой в карьере нокаутом в первом раунде
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В ночь с 12 на 13 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) начался турнир UFC 281. В рамках главного карда экс-чемпион UFC в лёгком весе американец Фрэнки Эдгар встречался с соотечественником Крисом Гутьерресом.

Поединок завершился досрочной победой Гутьерреса нокаутом в первом раунде.

Этот бой стал последним для Фрэнки Эдгара. 40-летний боец в предыдущий раз выходил в октагон в ноябре 2021 года на турнире UFC 268, проиграв Марлону Вере нокаутом в третьем раунде. В феврале того же года на турнире UFC Fight Night 184 он был нокаутирован Кори Сэндхагеном в первом раунде. В активе Эдгара 24 победы и 11 поражений.

На счету Гутьерреса девять боёв в UFC, в которых он добился семи побед, потерпел одно поражение и свёл один бой к ничейному исходу.

UFC 2022. UFC 281, Нью-Йорк, США
Фрэнки Эдгар - Крис Гутьеррес (W)
13 ноября 2022, воскресенье. 06:40 МСК
Крис Гутьеррес
Окончено
KO
Фрэнки Эдгар
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